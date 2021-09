Calcio: Barça. Koeman “Futuro? Nessun timore, penso solo al Granada”

Il tecnico nel mirino della critica dopo il ko in Champions col Bayern BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il mio futuro? Non ho alcun timore". Alla vigilia del match contro il Granada, Ronald Koeman dispensa serenità, anche se il suo Barcellona è reduce dalla netta sconfitta in Champions League al Camp Nou contro il Bayern Monaco. "C'è gente a favore e gente contro Ronald Koeman e questo non si può cambiare. Parlano loro, non io", dice in conferenza stampa il tecnico olandese. Secondo cui "molto dipende dai risultati della squadra, ma ci sono anche delle esagerazioni. Cambi, infortuni, molti giovani…Stiamo cambiando e serve tempo. Però ciò che conta, come sempre, è vincere le partite". E il futuro immediato degli azulgrana è appunto il Granada. Ma prima Koeman ricorda che "sono più realista che opportunista, e un anno e mezzo fa il Barça ha perso 2-8 contro il Bayern con in campo Messi, Griezmann e Suarez. L'altro giorno abbiamo chiuso la gara con Mingueza, Eric Garcia, Demir, Gavi, Pedri…e non vediamo l'ora di vedere anche Ansu Fati". Alla domanda se la sfida al Granada possa determinare il suo futuro, Koeman risponde così: "Non mi hanno detto nulla in questo senso, l'unica cosa da fare è pensare alla partita. Le altre situazioni non sono nelle mie mani e sono tranquillo". (ITALPRESS). fsc/red 19-Set-21 14:18