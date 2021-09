Calcio: Gotti “Consapevoli nostre qualità, col Napoli senza paura”

Il tecnico dell'Udinese "Serve tanta corsa ed essere aggressivi" UDINE (ITALPRESS) – "Credo che dobbiamo avere la consapevolezza delle qualità che ci hanno permesso di avere 7 punti dopo tre partite. Però, dobbiamo affrontare il Napoli con quel tipo di voglia e cattiveria sportiva tipica di chi punti ne ha 0, questo è il passaggio chiave". Così, alla vigilia del match contro il Napoli, in programma alle 20.45 alla Dacia Arena, il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti. "Quando affronti le grandi squadre e, in generale sempre, serve tanta corsa ed essere aggressivi. Non dobbiamo avere paura. Osimhen lo avevo visto prima che venisse al Napoli, con il Lille e con la Nigeria. Ho reputato subito che fosse un ottimo acquisto per tutta la Serie A. Lo scorso hanno ha avuto un infortunio che lo ha limitato e l'ha tenuto fuori a lungo; ora sta facendo vedere tutte le sue qualità. La stessa sensazione la sto avvertendo per Abraham alla Roma: sono attaccanti molto forti a cui non devi concedere spazio ma che hanno la capacità di prenderselo", ha aggiunto Gotti. "Per Stryger Larsen e Success è stata una settimana un po' travagliata. Stryger quasi sicuramente ci sarà domani; mentre Success quasi certamente non sarà del match", ha continuato il tecnico dell'Udinese. "Il ruolo del portiere è particolare e delicato, anche dal punto di vista degli equilibri emotivi. Venire a Udine dopo il triennio di Musso non era semplice. Sono estremamente contento che tutto l'ambiente e la città, in senso ampio, siano riusciti ad apprezzare fin da subito le qualità di Silvestri, che è forte e maturo, sia come portiere che come persona", ha concluso Gotti. (ITALPRESS). pdm/red 19-Set-21 16:34