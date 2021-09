Calcio: Serie A. Mazzarri “Avremmo meritato risultato diverso”

"Complimenti alla squadra per la disponibilità data", dice il tecnico del Cagliari dopo il 2-2 in casa della Lazio ROMA (ITALPRESS) – "Di base sono contento, i ragazzi hanno capito che non mi accontento mai: voto altissimo, per la prestazione avremmo meritato un risultato diverso. Ci siamo impauriti, altrimenti avremmo fatto anche il terzo gol". Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, al suo esordio in panchina nel pareggio contro la Lazio. "Faccio i complimenti alla squadra per la disponibilità data in pochi giorni – ha spiegato l'allenatore dei sardi, al suo esordio in panchina, ai microfoni di DAZN – hanno fatto in tutti i modi quel che avevamo preparato, finché non siamo calati fisicamente contro una grande squadra come la Lazio. Non abbiamo concesso nulla e creato molto nel primo tempo, dispiace per la ripresa perché avremmo potuto chiuderla". A chi gli chiede del suo ritorno in panchina: "Sono contento perché sono stato per tanto fermo, non avevo ancora il vaccino e senza pubblico il calcio non è calcio. Sono entrato con grande serenità, quando prendo la guida di una squadra è come se fosse la prima volta", ha concluso Mazzarri. (ITALPRESS). spf/ari/red 19-Set-21 21:18