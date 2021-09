Calcio: Serie A. Thiago Motta “Felice per vittoria e prestazione”

"Tre punti importantissimi e belle sensazioni", dice il tecnico dopo il successo di Venezia VENEZIA (ITALPRESS) – "Questa vittoria regala belle sensazioni. Sono molto contento per i miei calciatori ma soprattutto per la prestazione messa in campo dalla mia squadra. Noi avevamo grande voglia di vincere e lo abbiamo dimostrato conquistando tre punti che per noi sono importantissimi". Questo il pensiero di Thiago Motta ai microfoni di DAZN, dopo la prima vittoria in campionato conquistata a Venezia. "Noi stiamo provando tante soluzioni tattiche che prevedono anche lo spostamento di alcuni calciatori in ruoli diversi da quelli ricoperti solitamente – ha poi spiegato -. E' certo che molte situazioni andranno riviste e corrette ma per adesso posso ritenermi più che soddisfatto". Infine, Motta risponde così a chi gli chiedeva di Antiste, anche oggi autore di un'ottima gara. "E' un calciatore interessante e sono soddisfatto del suo lavoro. Deve migliorare molto ma ci sono grandi margini di miglioramento e credo che potrà diventare sempre più importante per noi". (ITALPRESS). gbn/ari/red 19-Set-21 17:36