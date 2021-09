Calcio: Serie A. Tudor “Complimenti ai ragazzi, gara straordinaria”

"Il Verona ha dimostrato di avere grande carattere, ma c'è tanto da migliorare" VERONA (ITALPRESS) – "Sono contento, è una bella vittoria dopo un periodo brutto. I ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, zero punti dopo tre giornate non è una bella situazione mentale, questa vittoria ci darà voglia di migliorare, per questo voglio far loro i complimenti. C'è da migliorare in tutto, la mentalità deve essere quella di non mollare, ci vuole più fisicità per giocare questo calcio, ma vincere dopo l'1-0 e 2-2 è sintomo di un gruppo di gran carattere". Queste le parole di Igor Tudor a Dazn dopo la vittoria per 3-2 contro la Roma al suo esordio sulla panchina veronese. "Il Verona negli ultimi due anni di Juric ha fatto un grande lavoro, bisogna solo dare qualcosa di tuo. Non è facile in pochi giorni trasmettere le idee, è stato un momento della squadra dopo due anni di impronta forte, con il terzo in due mesi non volevo fare confusione. Ho lavorato sul coraggio, sulle preventive, sulla fiducia di fare le cose con il pallone, di non sbagliare niente. Non sbagliare quando c'è da soffrire, questo fa la differenza in una vittoria". Sui singoli. "Bessa? Un ragazzo che conosco da prima, per me è forte, lui e Barak hanno fatto cose interessanti nei primi 20', a me piacciono ragazzi intelligenti e forti, è giusto che giochino loro, ma c'è spazio per tutti, c'è bisogna di lavorare. – prosegue il tecnico croato – Caprari è un attaccante anche se ha giocato più basso, sui centravanti vedremo in futuro, bisogna trovare equilibrio. Sono tutti forti, è una felicità per l'allenatore avere Kalinic e Lasagna in panchina". (ITALPRESS). spf/ari/red 19-Set-21 21:14