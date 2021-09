Calcio: Serie A. Zanetti “Siamo mancati in esperienza”

"A questi livelli non si può lasciare nulla al caso altrimenti vieni punito", dice il tecnico dopo il ko con lo Spezia VENEZIA (ITALPRESS) – "La sconfitta di oggi è un vero peccato. Probabilmente siamo mancati in esperienza, ma il calcio è anche questo e noi adesso dobbiamo già pensare alla prossima gara". Così Paolo Zanetti ha commentato, ai microfoni di DAZN, la sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia. "Il calcio a questi livelli ci insegna che molto spesso non possiamo lasciare nulla al caso perché poi vieni punito – ha poi continuato -, esattamente come è avvenuto oggi. Adesso dobbiamo pensare a lavorare per preparare al meglio il nostro prossimo impegno. Dobbiamo mostrare il nostro valore e partire dal presupposto che non sarà facile e che molto spesso avremo tantissime difficoltà". Prima di andare via, il tecnico mette in risalto Busio, anche oggi tra i migliori della sua squadra. "Busio è un giocatore di buona qualità. Migliora giorno dopo giorno, ma non deve essere caricato di grosse responsabilità". (ITALPRESS). gbn/ari/red 19-Set-21 17:39