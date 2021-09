Calciomercato: Barça. Obiettivo Dani Olmo, sogni Pogba e Haaland

Per "Mundo Deportivo" i blaugrana lavorano già per il futuro BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona guarda già al futuro. Secondo quanto riporta "Mundo Deportivo", dopo gli addii di Messi e Griezmann, il club blaugrana – oltre a portare i rinnovi di Ansu, Dembelè e Pedri – punta a rinforzarsi con il talento di Dani Olmo, formato a La Masia e ora in forza al Lipsia, mentre i sogni corrispondono ai nomi di Paul Pogba (in scadenza con il Manchester United) e l'immancabile Erling Braut Haaland, bomber norvegese del Borussia Dortmund seguito da tante big europee. (ITALPRESS). fsc/red 19-Set-21 12:56