Calciomercato: ManUtd. Haaland resta obiettivo 2022 nonostante CR7

I Red Devils puntano il bomber del Dortmund. Piace anche Bellingham. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo e la volontà di Edinson Cavani di rimanere non placano la 'fame' di bomber in casa Manchester United: secondo il "Sunday Express", infatti, l'obiettivo dei Red Devils per il 2022 resta Erling Braut Haaland, centravanti del Borussia Dortmund e connazionale del manager dello United, Ole Gunnar Solskjaer. Su Haaland la concorrenza è particolarmente ampia: Real Madrid e Manchester City sono pronte a dare battaglia. Ma l'assalto al Dortmund potrebbe non concludersi con Haaland: per "The Sun", infatti, c'è anche Jude Bellingham nel mirino dei giganti dell'Old Trafford. Il nazionale inglese è seguito con attenzione anche da Chelsea e City. (ITALPRESS). fsc/red 19-Set-21 10:18