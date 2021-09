Calcio: Bologna. Mihajlovic “Dobbiamo sputare sangue in ogni gara”

Il mister rossoblù dopo il ko con l'Inter: "Cambierò meno possibile" BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna cerca il riscatto domani sera al Dall'Ara (ore 18.30) con il Genoa dopo il pesante 6-1 subito dall'Inter. Fuori solamente Schouten e Kingsley, per il resto squadra al completo. Come ha annunciato Sinisa Mihajlovic, non ci saranno troppi cambiamenti ma certamente c'è tanta voglia di cambiare rotta. "Contro l'Inter – ha detto nel presentare l'incontro il tecnico rossoblù – se non entri con la giusta intensità puoi perdere e prendere 6 gol. Noi sappiamo dove ci sono stati piccoli errori tattici. Penso che abbiamo fatto bene con l'Inter nella prima parte, ma dobbiamo sapere che in ogni gara dobbiamo dare il massimo e sputare sangue. All'inizio sembrava che l'Inter avesse più paura. Dobbiamo apprendere da partite del genere, nessuno è contento e nessuno se lo aspettava, ma può succedere". "Come sta la squadra? Ci sono reparti in cui si può cambiare, altri no – ha proseguito Mihajlovic – Sicuramente cambieremo qualcosa. Stanno tutti bene a parte Schouten e Kingsley, poi vedremo chi giocherà. Cercherò di cambiare il meno possibile, dove posso farlo senza perdere qualità lo farò. Non farò esperimenti". "Giochiamo contro il Genoa, una buona squadra, e dovremo fare di tutto per portare i tre punti a casa. Se vogliamo stare nella parte sinistra della classifica domani dobbiamo vincere, e sappiamo cosa bisogna fare per riuscirvi". Su Arnautovic: "Ha giocato tre partite in nazionale e può farlo anche qua. Deve entrare in condizione, lo gestiamo e aspettiamo di più rispetto quanto fatto con l'Inter. Non si deve fare anticipare perché deve farci salire. Per lui è stata una partita complicata perché ha avuto un lutto, ma ha voluto giocare lo stesso. Con lui possiamo attaccare in differenti modi. I cross per lui sono meglio rasoterra". Domani tornerà in tribuna il presidente Joey Saputo che andrà anche a Empoli. (ITALPRESS). mf/mc/red 20-Set-21 17:54