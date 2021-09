Calcio: Chiesa “Continuiamo a lottare, i risultati arriveranno”

Anche Chiellini incita i compagni "Ora più che mai forza Juventus" ROMA (ITALPRESS) – "Continueremo a lottare per la maglia, per i tifosi, per la Juventus. I risultati arriveranno". Con queste parole, su Instagram, Federico Chiesa guarda avanti con fiducia dopo il pareggio contro il Milan nella quarta giornata di Serie A, che lascia la Juventus ancora senza vittorie in campionato. "Continuiamo cosi', il duro lavoro paga sempre. Tutti insieme", scrive Rabiot mentre capitan Chiellini aggiunge: "Ora piu' che mai, forza Juve". (ITALPRESS). pal/red 20-Set-21 10:58