Malagò “L’Italia ha fatto squadra, esempio per tutti”

"La scintilla è partita dagli Europei di calcio". ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto squadra e l'Italia in questo senso è davvero un esempio a livello assoluto". Lo ha evidenziato il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando dei successi azzurri, nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia. A Tokyo, ha ricordato Malagò, "sono successe cose belle e inaspettate, ma sapevamo che avevamo tante possibilità di vincere. La scintilla è partita dagli Europei di calcio, e l'entusiasmo ha davvero caricato la nostra spedizione. Poi, forse anche la pandemia e l'assenza di pubblico, hanno reso compatti i nostri atleti, che andavano a tifare gli uni per gli altri. E poi sono venute le Paralimpiadi, il volley, la canoa, il triathlon. Ieri a Misano c'erano venti atleti delle Olimpiadi a tifare per i nostri piloti". (ITALPRESS). spf/gm/red 20-Set-21 19:12