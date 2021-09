Il sanremese si è arreso al primo turno per 6-3 7-6 METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Gianluca Mager esce al primo turno del "Moselle Open", Atp 250 con 419.470 euro di montepremi, in corso sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 26enne tennista sanremese, n.78 del ranking, si è arreso all'esordio al georgiano Nikoloz Basilashvili, n.36 Atp ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3 7-6(5). (ITALPRESS). mc/red 20-Set-21 21:31