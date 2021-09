Tennis: Torneo Metz. Sonego facile al secondo turno

Il torinese si è sbarazzati in due set dell'ungherese Fucsovics METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del "Moselle Open", Atp 250 con 419.470 euro di montepremi, in corso sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 25enne torinese, n.24 del ranking e quinto favorito del seeding, si è sbarazzato per 6-3 6-2, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, dell'ungherese Marton Fucsovics, n.41 Atp. Al secondo turno Sonego attende il vincente del match, in programma domani, tra il 18enne danese Holger Vitus Nodskov Rune, n.133 del ranking e promosso dalle qualificazioni, e il 22enne australiano Alexei Popyrin, n.72 Atp. (ITALPRESS). mc/red 20-Set-21 17:43