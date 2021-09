Tennis: Wta. Krejcikova in top 5, best ranking Paolini e Trevisan

Le 2 azzurre balzano avanti grazie ai successi di Portorose e Valencia ROMA (ITALPRESS) – Grazie ai rispettivi successi di ieri hanno raggiunto oggi il loro best ranking le azzurre Jasmine Paolini e Martina Trevisan. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, vincitrice nel Wta 250 di Portorose, in Slovenia, ha guadagnato nella classifica mondiale del tennis femminile, pubblicata oggi, ben 23 posizioni ed è ora numero 64. La 27enne fiorentina, vincitrice del ricco Itf di Valencia (pari ai grandi Challenger del circuito maschile), è balzata avanti di 13 posti ed è adesso numero 66. La migliore delle italiane rimane Camila Giorgi, scesa al 39esimo posto (meno 3). Seguono, in chiave azzurra, Sara Errani 106 (più 4) ed Elisabetta Cocciaretto 140 (meno 3). Alcune variazioni anche fra le prime dieci del mondo. In vetta c'è sempre l'australiana Ashleigh Barty, seguita da Aryna Sabalenka e da Karolina Pliskova (podio immutato). Quarta è stabile Elina Svitolina; mentre entra in top five (quinta) Barbora Krejcikova (più 2). Guadagna due posizioni anche Iga Swiatek, sesta. Retrocedono Sofia Kenin, settima (-1), e Naomi Osaka, ottava (-3). Chiudono la top ten le stabili Garbine Muguruza, nona, e Petra Kvitova, decima. Questa la top ten Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 10075 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 7720 (–) 3. Karolina Pliskova (Cze) 5315 (–) 4. Elina Svitolina (Ukr) 4860 (–) 5. Barbora Krejcikova (Cze) 4668 (+2) 6. Iga Swiatek (Pol) 4571 (+2) 7. Sofia Kenin (Usa) 4413 (-1) 8. Naomi Osaka (Jpn) 4326 (-3) 9. Garbine Muguruza (Esp) 4135 (–) 10. Petra Kvitova (Cze) 4060 (–) Così le italiane: 39. Camila Giorgi 1660 (-3) 64. Jasmine Paolini 1075 (+23) 66. Martina Trevisan 1065 (+13) 106. Sara Errani 742 (+4) 140. Elisabetta Cocciaretto 545 (-3) 148. Lucia Bronzetti 510 (+19) 197. Giulia Gatto-Monticone 351 (+3) 199. Lucrezia Stefanini 351 (+6) 210. Federica Di Sarra 334 (+2) 274. Jessica Pieri 232 (-3) (ITALPRESS). pal/pdm/red 20-Set-21 12:41