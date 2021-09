ULTIMA NOTTE A SOHO, ecco il nuovo Trailer Ufficiale

Rilasciato online il nuovo Trailer Ufficiale de l’ULTIMA NOTTE A SOHO diretto da Edgar Wright.

Una misteriosa connessione attraverso il tempo e spazio. Niente è come sembra nel thriller psicologico di Edgar Wright ULTIMA NOTTE A SOHO. Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandie (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.