Calcio: Barça. Fonti club “Contro il Cadice ci sarà Koeman in panchina”

"La squadra non è quella di otto anni fa", dice il tecnico olandese BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fiducia confermata, ma a tempo anche perchè di tempo ce n'è poco, visto che giovedì sera si torna in campo. Questa la situazione tra il Barcellona e Ronald Koeman secondo quanto riferisce stamane il Mundo Deportivo. Il quotidiano catalano cita fonti del club che, dopo il pareggio casalingo di ieri e in extremis con il Granada, avrebbero assicurato che il tecnico olandese sarà in panchina almeno fino a giovedì sera, quando il Barça sarà impegnato sul campo del Cadice. Dopo la netta sconfitta di Champions al Camp Nou contro il Bayern Monaco, Joan Laporta e i massimi dirigenti azulgrana si erano riuniti d'urgenza, dando una settimana di tempo e le partite con Granada (ieri 1-1), Cadice e Levante per valutare i progressi della squadra. Il Mundo Deportivo sottolinea che intanto la società sta lavorando sul piano B nel caso in cui le risposte non dovessero essere quelle attese. Un altro passo falso a Cadice potrebbe essere fatale all'olandese che, da parte sua, difende la squadra, ricorda che le cose sono cambiate e si sofferma anche sul comportamento dei tifosi. "Il Barça di oggi non è quello di 8 anni fa – ha detto ieri sera in conferenza stampa Koeman -. La nostra gente non è contenta per la mancanza di risultati, ma non per l'impegno dei giocatori, da questo punto di vista non ho niente da rimproverare ai miei. Il mio futuro? Non ne parlo". (ITALPRESS). ari/red 21-Set-21 09:05