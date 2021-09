Calcio: Barça. Pirlo e Conte tra candidati in caso di esonero Koeman

Secondo la stampa spagnola oltre ai due italiani in elenco anche Loew, Xavi e Cocu BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sicuramente in panchina giovedì con il Cadice, probabilmente anche nel match successivo con il Levante, poi Joan Laporta e i suoi più stretti collaboratori tireranno le somme e decideranno se andare avanti con Ronaldo Koeman o cambiare tecnico. Intanto la società sta lavorando sul piano B, ovvero sul nuovo allenatore in caso di esonero dell'olandese. E se il Mundo Deportivo assicura che almeno fino a giovedì non ci saranno cambi, altri organi di stampa spagnoli non ne sono così certi. Tra i possibili sostituti ci sarebbe anche Andrea Pirlo, senza panchina dopo la prima esperienza da allenatore alla guida della Juventus, avventura durata una sola stagione. In elenco anche un altro italiano, ma vista la situazione economica del club azulgrana, l'ipotesi Antonio Conte, libero dopo la rescissione del contratto con l'Inter, sembra molto complicata. Il tedesco Joachim Loew, la leggenda blaugrana Xavi Hernandez e l'olandese Phillip Cocu gli altri nomi. (ITALPRESS). ari/red 21-Set-21 12:29