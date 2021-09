Calcio: Napoli. Osimhen “Squadra spettacolare”, Fabian Ruiz “Orgoglioso”

Gli azzurri festeggiano il primato solitario in testa alla classifica dopo il successo di Udine NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli guarda tutti dall'alto e nelle ore successive al poker rifilato a Udine, viene fuori l'orgoglio di un gruppo che dopo quattro giornate si ritrova in testa alla classifica in beata solitudine e a punteggio pieno. "Grande spettacolo di squadra!". Il tweet di Victor Osimhen, autore del gol dell'1-0 alla Dacia Arena. "Orgoglioso di questa squadra e di tutto il lavoro che c'è dietro questa vittoria!", scrive il centrocampista spagnolo, Fabian Ruiz, uno dei migliori in campo. E poi il…bomber Koulibaly Kalidou: "Keep calm and… Forza Napoli sempre", scrive il difensore goleador. (ITALPRESS). ari/red 21-Set-21 10:00