Calciomercato: Milan. Stampa, Juve, Barça, Psg e big inglesi su Kessie

L'ivoriano e il club rossonero non hanno ancora trovado l'accordo sul rinnovo del contratto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "È un anno e mezzo che parliamo con il suo agente, ci saranno altre occasioni per farlo". Con queste parole, domenica sera nel pre-partita di Juventus-Milan, Paolo Maldini si era espresso sulla trattativa del rinnovo con Frank Kessie. Il 24enne centrocampista ivoriano e il club rossonero non hanno ancora trovato l'accordo e sono tante le big europee che hanno messo gli occhi sull'ivoriano. Secondo il Mundo Deportivo il giocatore è uno degli obiettivi del Barcellona (anche Pogba nel mirino), ma la concorrenza è forte dal momento che in lizza ci sarebbero anche Juventus, Psg e alcune delle grandi della Premier League: Manchester United, Tottenham e Liverpool. (ITALPRESS). ari/red 21-Set-21 08:28