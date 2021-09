Clima, imprese Milano pronte a vincere la sfida della sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) – A Milano, città che vuole giocare un ruolo da protagonista nella sfida contro i cambiamenti climatici, sono state presentate alcune tra le soluzioni maggiormente innovative e applicabili entro il 2026 progettate da startup italiane ed internazionali nell'ambito della sostenibilità ambientale. Si tratta del primo evento che vede protagonista il capoluogo lombardo nel dibattito internazionale per identificare idee concrete e strategie politiche vincenti in materia ambientale, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e il Consolato britannico a Milano a Palazzo dei Giureconsulti. "Emergenza sanitaria e crisi economica oggi sono priorità che si incrociano con i problemi globali legati all'ambiente – ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi-. Quest'anno Milano è protagonista, a livello mondiale, degli eventi su clima e sostenibilità. Una Milano che ha già dato chiari segnali di ripresa con il Supersalone del Mobile e con gli altri eventi che ridanno ossigeno alla nostra economia e alla nostra attrattività. Come Camera di commercio siamo impegnati a sostenere ed incentivare – attraverso bandi e progetti mirati – la transizione ecologica delle imprese. E nello stesso tempo favoriamo la nascita, la crescita e lo sviluppo di start up giovani che operano nel settore della sostenibilità. Perché questo è il futuro non solo di Milano ma del nostro Paese". In programma, sempre a Milano, nei prossimi giorni si terranno infatti importanti appuntamenti come Youth4Climate e Pre-COP26, che sono gli incontri ufficiali preparatori dei prossimi Summit internazionali di Milano e Glasgow su clima e ambiente. "Milano è la capitale delle giovani start up – ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – e una buona parte di queste ha sviluppato progetti e avviato imprese nel campo della sostenibilità ambientale. Una scelta vincente sia per il tema scelto, oggigiorno improrogabile, sia perché l'avvio della Transizione ambientale assicurerà a questo settore una corposa parte delle risorse del Recovery Fund. Nei prossimi giorni Milano e l'Italia saranno protagoniste di un grande evento preparatorio al summit mondiale di Glasgow sul clima e sulla salvaguardia del pianeta. I 400 giovani che giungeranno a Milano da ogni parte del mondo, insieme alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ben rappresentati da molti startupper, sapranno dare una un messaggio concreto di adesione al Green Deal europeo, mostrando l'entusiasmo e la voglia di agire di cui abbiamo tutti bisogno". Da parte sua, Catriona Graham, Console Generale britannico a Milano ha sottolineato come "la città è sempre in prima linea nell'innovazione, ma quest'anno più che mai avremo bisogno di quello spirito. Sono lieta di essere qui mentre Milano ospita la conferenza Pre-COP26 e il vertice Youth4Climate in collaborazione con il Regno Unito. Ma la nostra attenzione congiunta sulla sostenibilità non deve finire e non finirà dopo la conclusione di questi eventi. Questo è invece l'inizio di un partenariato a lungo termine che unisce il meglio dell'innovazione italiana e britannica e le idee dei giovani per trasformare in realtà la nostra visione per un futuro a emissioni zero". Le soluzioni illustrate oggi variano dal riciclo sostenibile dei rifiuti inorganici al design circolare che trasforma gli scarti alimentari in prodotti di eco-design; dalle batterie a basso costo per l'accumulo energetico all'abbigliamento sostenibile e durevole nel tempo; dai nuovi veicoli appositamente progettati per lo sharing agli ecosistemi digitali per lo scambio dei materiali tessili industriali; dai servizi per la gestione della mobilità elettrica alla valorizzazione della filiera alimentare. Secondo l'analisi condotta dall'Ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, aggiornata al mese di luglio 2021, sono 2.754 le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese tra Milano Monza Brianza Lodi. Si tratta del primato nazionale sul complessivo di 13.776 imprese: una start up innovativa su cinque in Italia ha sede in questo territorio. In particolare ci sono 2.588 startup innovative a Milano, 140 a Monza Brianza, 26 a Lodi. Milano pesa il 18,8% sul totale nazionale ed è prima in Italia davanti a Roma con 1.434 startup, il 10,4% nazionale e a Napoli con 615 startup, il 4,5% nazionale. (ITALPRESS). fmo/pc/red 21-Set-21 13:51