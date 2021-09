Mazzarri “Voglio un Cagliari anima e cuore”

Il tecnico pronto al debutto alla Sardegna Arena contro l'Empoli: "Abbiamo bisogno della carica del pubblico" CAGLIARI (ITALPRESS) – Al di là del 2-2 finale che in casa della Lazio è comunque un ottimo risultato, la ripartenza di Walter Mazzarri è stata più che soddisfacente. Per lui che tornava in panchina dopo una pausa più lunga del previsto, ma anche per il suo Cagliari che ha dato risposte importanti al cambio di allenatore arrivato già alla terza giornata. Eppure l'ex Samp, Napoli, Inter e Torino, nonostante la soddisfazione per la prestazione, qualche rammarico lo conserva e spera di toglierselo dalla testa già domani, nel suo debutto casalingo contro l'Empoli. "Dobbiamo essere sempre aggressivi. Domenica siamo stati pericolosi una volta entrati in possesso di palla, abbiamo creato sei-sette occasioni da gol contro uno squadrone come la Lazio. Dovremo essere magari più cinici e cattivi sotto porta, tradurre in gol le palle gol create: sotto questo aspetto dobbiamo migliorare". La partita con Lazio è stata faticosa dal punto di vista delle energie fisiche e mentali, domani si torna in campo e nel fine-settimana arriverà la sesta giornata. "Con tre partite in otto giorni, bisognerà verificare le condizioni fisiche di tutti. Ieri chi è stato impiegato di più in gara ha svolto un defaticante, dovrò parlare con i medici e i preparatori, oltre che con i calciatori stessi, per individuare chi mi potrà offrire maggiori garanzie. Chi è stato schierato domenica in condizioni non ottimali potrebbe pagare qualcosa", spiega Mazzarri che parla del Cagliari su cui sta lavorando. "Il calcio moderno richiede che gli attaccanti partecipino alla fase difensiva: i nostri a Roma hanno lavorato per la squadra. È importante che tutti si trovino nella condizione di segnare, non solo le punte. Domenica sono arrivati in zona gol giocatori come Dalbert e Nandez. I movimenti degli attaccanti favoriscono la cultura della vittoria di squadra, che segnino loro o qualcun altro conta poco, importa solo che il Cagliari vinca". All'Olimpico ha visto altri particolari importanti che possono fare la differenza in una squadra. "Dopo la sostituzione, Caceres è stato magnifico: mi ha aiutato dalla panchina come se fosse stato un mio collaboratore. Stesso discorso per Pavoletti: ai ragazzi più esperti ho chiesto di seguire il gruppo, ma questo è lo spirito che voglio in tutta la squadra. Bisogna sostenersi l'un l'altro, sia in campo che fuori. Mi pare che da questo punto di vista siamo partiti col piede giusto". Domani l'Empoli di Andreazzoli che ha sì vinto a Torino in casa della Juventus, ma che nelle altre tre partite non ha raccolto punti. "L'Empoli è una società importante, con un allenatore che ha inculcato la cultura del gioco. Una compagine difficile, ha perso tre partite in casa, ne ha giocata una sola in trasferta ed è andato a vincere sul campo della Juventus: questo dato deve farci tenere alta la soglia dell'attenzione – sottolinea Mazzarri -. Sarà una partita difficilissima, dovremo mostrare la stessa adrenalina in fase difensiva di domenica scorsa per evitare che l'Empoli esprima il proprio gioco. Pensiamo partita per partita, senza guardare la classifica, ma la mentalità che voglio vedere dalla squadra deve essere sempre quella: aggressività in difesa, velocità in fase di transizione e concretezza sotto porta". Domani il debutto alla Sardegna Arena e il contributo dello stadio di casa per Mazzarri può e dovrà essere una componente importante. "Giochiamo in casa, spero che i tifosi possano darci una grossa mano. Si è visto all'Olimpico quanto sia stato importante il loro contributo". "Noi dovremo dare anima, cuore e qualcosa di più per prevalere sull'avversario, ma abbiamo bisogno che i tifosi trasmettano ai ragazzi la stessa determinazione che cerco di dare io: devono essere un valore aggiunto sino all'ultimo secondo di gioco. Una squadra che deve crescere nel tempo come la nostra ha assolutamente bisogno della carica del pubblico", ha concluso Mazzarri. (ITALPRESS). ari/red 21-Set-21 14:53