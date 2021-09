Tennis: Torneo Nur-Sultan. Musetti supera il primo turno

Il toscano batte il qualificato Polmans e attende Djere ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti supera il primo turno dell'"Astana Open", Atp 250 con 480.000 dollari di montepremi nato lo scorso anno, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan. Il 19enne Next Gen di Carrara, n.57 Atp, ha battuto all'esordio per 6-4 2-6 6-4, in due ore e 19 minuti, il qualificato australiano Mark Polmans, 24enne di Melbourne, n.195 del ranking. Al secondo turno Musetti se la vedrà con il serbo Laslo Djere, n.49 Atp e settimo favorito del seeding. (ITALPRESS). mc/red 21-Set-21 13:12