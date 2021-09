Atletica: Tamberi “Trionfi dopo anni duri, i Mondiali per fare bingo”

"La Diamond League è stata la ciligiena sulla grande torta chiamata Tokyo", dice il campione azzurro ROMA (ITALPRESS) – "Ho trionfato dopo anni duri, ancora non riesco a realizzare quello che è successo". Esordisce così Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, ospite per l'inaugurazione del McFit di Roma Laurentina al Centro commerciale Maximo. "La Diamond League è stata la ciliegina su quella grande torta chiamata Tokyo. Speriamo che a Bruxelles e Zurigo trionfino altri italiani. Il Mondiale di Eugene è l'ultima competizione che mi manca per fare bingo. Più difficile organizzare un matrimonio o vincere un oro olimpico? La seconda, alle nozze ci pensa Chiara…". Il campione azzurro non esclude un futuro nel suo amato basket: "Sono malato di pallacanestro. Ho una voglia matta di scendere in campo, ma dire dove posso giocare è ancora presto". (ITALPRESS). col/ari/red 22-Set-21 12:19