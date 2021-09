Basket: Petrucci “Palazzetti al 100% o è una sconfitta per tutti”

Il presidente della Federbasket deciso: "Non si può andare avanti così" CASALECCHIO DI RENO (ITALPRESS) – "Avete organizzato una bella manifestazione e si parte con il piede giusto. È l'anno del centenario della Federazione e le federazioni non sono tutte uguali e su questo mi sono scontrato anche con la Vezzali. Il nostro è uno sport importante". Così il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, nel corso della presentazione del campionato di Serie A, organizzata dalla Lega. "Ci sono ancora tante difficoltà. I successi dell'estate stanno coprendo i problemi. Non si può andare avanti così. A Katowice – dice Petrucci riferendosi alla finale degli Europei di volley – erano tutti ammassati. Fino a quando non si arriverà al 100% sarà una sconfitta per tutti. Non siamo contenti per il 50% anche se c'è qualcuno che ringrazia il governo e non capisco di cosa. Tutti i contributi a fondo perduto a cosa sono serviti? Per noi dovrebbe essere il campionato della ripartenza ma non mi sembra. La Lega sta alzando la voce perché non se ne può più". (ITALPRESS). mf/ari/red 22-Set-21 11:44