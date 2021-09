Calcio: Camerun. Samuel Eto’o in corsa per la presidenza federale

"E' tempo di ricostruire il nostro calcio", dice l'ex attaccante dell'Inter ROMA (ITALPRESS) – "E' tempo di ricostruire il nostro calcio". Questo lo slogan o comunque l'obiettivo di Samuel Eto'o che ha deciso di scendere in campo per guidare la Federcalcio del suo Camerun. Sui social l'ex attaccante della nazionale camerunense (118 presenze, 56 gol) e dell'Inter del triplete (nonchè di Barcellona, Chelsea, Everton e Sampdoria tra le altre), ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza federale, convinto che sia il momento di cambiare e di prendere atto del "fallimento del programma e del lavoro" dell'attuale numero 1, Seidou Mbombo Njoya, che aveva sostenuto nella precedente campagna elettorale. Le elezioni della Fecafoot sono in programma l'11 dicembre del 2021. "Il nostro desiderio è che si guardi oltre gli interessi personali per rilanciare i campionati locali, garantirne la regolarità e la visibilità. Tre anni fa – ammette l'ex calciatore – ho sostenuto un progetto che mi sembrava promettente per il futuro del nostro calcio. Non ho rimpianti, anche se le aspettative non sono state soddisfatte. Tuttavia, è importante imparare la lezione di questo fallimento per realizzare un cambiamento controllato e ben gestito". Eto'o ci tiene a precisare che, se dovesse essere eletto, rinuncerà a ogni "centesimo delle indennità previste per la carica di presidente della Federazione. Questi fondi saranno destinati allo sviluppo del calcio dilettantistico. Mi candido anche per attrarre finanziamenti esterni", spiega l'ex Inter. (ITALPRESS). ari/red 22-Set-21 11:42