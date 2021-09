Calcio: Thiago Motta “C’e’ frustrazione, potevamo vincere”

"Siamo stati bravi in diversi momenti, in altre cose dobbiamo migliorare". LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Mi porto a casa delle certezze, anche se giocavamo in casa abbiamo affrontato una Juventus che aveva bisogno di punti e aveva pressione. Siamo stati bravi in diversi momenti, in altre cose dobbiamo migliorare: potevamo anche andare sul 3-1 e alla fine non abbiamo portato a casa dei punti". Lo ha detto l'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, al termine della sconfitta subita in rimonta al Picco contro la Juventus, non nascondendo un pizzico di rammarico: "E' mancato mettere la palla dentro, è vero che ci sono stati degli errori, ma se avessimo segnato il 3-1 sarebbe cambiata la partita, poi abbiamo subito il 2-2 e la Juventus l'ha ripresa – ha aggiunto il tecnico dei liguri – Da una parte sono contento per quel che ho visto in campo perché abbiamo giocato da squadra, d'altro canto c'è frustrazione perché potevamo anche vincerla. Dobbiamo avere ancora questa audacia nell'attaccare palla a terra, abbiamo visto che possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus. La sola fase difensiva fatta bene non è ancora sufficiente per portare a casa dei punti". E sulla fase offensiva: "Abbiamo varietà nella nostra rosa per quanto riguarda l'attacco, avere Nzola davanti ci può dare tantissimo e lui può migliorare ancora nel suo gioco coi compagni. Manaj è arrivato da poco, può giocare punta ma secondo me può giocare anche centrocampista", ha concluso. (ITALPRESS). spf/gm/red 22-Set-21 21:16