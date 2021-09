Calciomercato: Chelsea. Club lavora su rinnovi Jorginho, Mount e Kantè

Vicino alla fima anche Christensen, più complicata la trattativa con Rudiger LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Campioni (d'Europa) da confermare. A cominciare da chi lo è due volte: per club e per nazioni. E' il caso dell'azzurro Jorginho, uno dei tre giocatori che il Chelsea, detentore della Champions, vuole blindare con un rinnovo. Gli altri due, secondo l'Evening Standard, sono Mason Mount e N'Golo Kantè. Il francese e l'italiano hanno ancora due anni di contratto, ma il club di Stamford Bridge vuole affrettare i tempi e prolungare gli accordi. Intanto, per quanto riguarda i giocatori in scadenza, è ormai a un passo dalla firma il difensore danese Christensen, mentre più complicata è la situazione dell'ex Roma Antonio Rudiger, tentato da grandi club come Psg, Real Madrid e Bayern Monaco, secondo quanto riportato dal tabloid britannico. (ITALPRESS). ari/red 22-Set-21 09:26