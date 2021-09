F.1: Gp Russia. Power unit nuova, Leclerc partirà da ultima posizione

Novità tecnica per la Ferrari a Sochi, il monegasco in fondo alla griglia SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà in ultima posizione nel Gran Premio di Russia, in programma domenica a Sochi. La gara vedrà l'introduzione di una novità tecnica per la Scuderia Ferrari Mission Winnow: una power unit dotata dell'aggiornamento del sistema ibrido, la cui introduzione era stata preannunciata nelle scorse settimane ed è mirata soprattutto a fare esperienza in funzione del progetto 2022. "Un grande sforzo è stato fatto, sia dal punto di vista tecnico che logistico, per accorciare il più possibile i tempi e l'aggiornamento sarà effettuato con tempistiche sfalsate fra i due piloti – si legge in una nota del Cavallino – Il primo a disporre del nuovo sistema ibrido sarà Charles, una scelta dettata da motivi precauzionali alla luce dei rischi connessi all'utilizzo del pacco batterie rimasto danneggiato nell'incidente del GP di Ungheria: a Sochi il monegasco avrà una power unit tutta nuova e partirà quindi dal fondo della griglia. L'introduzione del nuovo sistema ibrido sulla vettura di Carlos (Sainz, ndr) sarà decisa valutando il giusto compromesso fra competitività e impatto della penalizzazione". (ITALPRESS). mc/com 22-Set-21 18:51