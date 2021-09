Calcio: Danilo “A La Spezia vittoria della svolta, ora diamo di più”

Soddisfatto anche capitan Chiellini "Oggi contavano i 3 punti, avanti così" ROMA (ITALPRESS) – "Questa vittoria deve cambiare la nostra situazione. Forza Juve!". Danilo commenta così su Instagram il successo sofferto dei bianconeri sullo Spezia, prima vittoria in campionato per la squadra di Allegri dopo due pareggi e altrettante sconfitte. "Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia – aggiunge il difensore brasiliano – ma siamo consapevoli di poter dare di più: io per primo non sono soddisfatto della mia prestazione e possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia". "Una vittoria voluta, guardiamo avanti", scrive Bonucci. "Oggi piu' che mai contavano i tre punti, avanti cosi'", aggiunge capitan Chiellini mentre Dybala esulta: "Vittoria importante, vamos +3". (ITALPRESS). pal/red 23-Set-21 09:55