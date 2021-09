Calcio: Rog operato al ginocchio, torna tra 6 mesi

Ricostruzione del legamento crociato anteriore per il giocatore del Cagliari CAGLIARI (ITALPRESS) – Marko Rog è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo rende noto il Cagliari sul proprio sito. L'operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi. (ITALPRESS). pal/red 23-Set-21 13:36