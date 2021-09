Calcio: Serie A. Giudice, un turno a Gonzalez e Mihajlovic

Ammenda di 10.000 euro al Verona. MILANO (ITALPRESS) – Un turno di squalifica per il calciatore della Fiorentina Nico Gonzalez a seguito dell'espulsione rimediata martedì nel corso del match contro l'Inter. Un turno anche al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, espulso "per avere contestato con veemenza una decisione arbitrale". Un turno di stop anche per il preparatore atletico della Salernitana Marco Celia. Tra le società, ammenda al Verona (10.000 euro) "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". (ITALPRESS). gm/red 23-Set-21 13:44