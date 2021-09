Calcio: Serie A. Mourinho “Rosso Pellegrini ingiusto, vittoria meritata”

"Non conosco i meccanismi legali, ma dobbiamo fare di tutto per fargli giocare il derby", dice il tecnico della Roma ROMA (ITALPRESS) – "Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano ma voglio conoscerli perché dobbiamo fare tutto per far giocare Pellegrini nel derby. Non è un secondo giallo meritato". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, sull'espulsione di Lorenzo Pellegrini che sarà costretto a saltare il derby contro la Lazio. Il doppio giallo del capitano è l'unica nota stonata per la Roma che batte l'Udinese per 1-0 e sale a 12 punti in classifica: "Sono stati i migliori 35' di questo campionato contro una squadra organizzata – ha detto ai microfoni di Dazn – Avevamo la partita in tasca, poi nella ripresa abbiamo perso un po' il controllo del match ma siamo sempre stati squadra. I tre punti sono meritati". Decisiva la rete di Abraham ma soprattutto l'assist di Calafiori: "Riccardo ha giocato bene e ha rischiato di più rispetto all'ultima partita, oggi ha fatto più del compitino. Deve avere più fiducia in sé stesso e nel suo corpo. Ha avuto tanti problemi gravi ma non deve spaventarsi e non deve chiedere il cambio alla prima sensazione negativa. È un ragazzo fantastico, col cuore giallorosso ma deve essere più uomo". Per Mourinho c'è ancora un gap rispetto alle altre big: "Posso dare esperienza e il mio contributo ma abbiamo bisogno di tempo e di qualcosa in più – ha aggiunto Mourinho – Anche la dirigenza ha bisogno di tempo: in Europa ci sono tante proprietà pazze che non si preoccupano del futuro del club, mentre i Friedkin vogliono rendere sostenibile la società. I tifosi devono sostenere la squadra e durante il viaggio da Trigoria all'Olimpico abbiamo sentito il sostegno della tifoseria". (ITALPRESS). spf/ari/red 23-Set-21 23:05