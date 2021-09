Calciomercato: stampa inglese, il Milan sfida l’Arsenal per Noa Lang

Per l'esterno del Bruges ci vogliono almeno 20 milioni di sterline LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Milan è pronto a sfidare l'Arsenal per Noa Lang, ala del Bruges. Il 22enne olandese, scuola Ajax, è reduce da un ottimo campionato in Belgio, con 17 gol in 37 presenze e tante buone prestazioni. Come riferisce il "Daily Express", l'Arsenal segue da tempo Noa Lang, ma l'agente del calciatore ha appena confermato l'interesse del Milan per il ragazzo: secondo il quotidiano inglese, la quotazione dell'esterno offensivo sarebbe di circa 20 milioni di sterline, oltre 23 milioni di euro. (ITALPRESS). pal/red 23-Set-21 09:12