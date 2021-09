Diot nuovo capo Marketing e Comunicazione di Fiat ed Abarth

Laurent Diot e' stato nominato FIAT & Abarth Global Marketing & Communications Director a partire dal 1° ottobre 2021, riporta a Olivier Francois, FIAT & Abarth Chief Executive Officer e Global Chief Marketing Officer di Stellantis. Diot, sposato con 3 figli, ha conseguito un master in Engineering Management presso l'E'cole Centrale Paris e vanta 25 anni di esperienza internazionale nel mondo dell'automotive. Entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997, ha ricoperto diversi ruoli nelle vendite, nel marketing e nel business development, oltre a posizioni dirigenziali in diversi Paesi e regioni: Europa, Asia, Cina, Sud America e Africa. E' stato Managing Director Renault in Marocco prima di tornare in Europa nel 2020 come Marketing Director del Gruppo Renault France. Nei suoi ruoli precedenti quello di Deputy General Manager, Sales and Marketing nel Dongfeng-Renault Automotive Co. in Cina oltre a CEO di Renault Portugal. "Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto a Laurent Diot nel mondo FIAT in un momento di grandi opportunita' per il marchio grazie alla potenza e alle dimensioni del nuovo Gruppo. Questo e' il nostro momento: le risorse che abbiamo con Stellantis permetteranno a FIAT di esprimere tutto il suo potenziale a livello mondiale e, con l'arrivo di Laurent, il nostro team global e' completo. Sono estremamente orgoglioso di essere alla guida di questa fantastica squadra che contribuira' a definire le nuove pietre miliari e a scrivere una nuova pagina della storia dell'automotive. Ieri, all'inaugurazione delle nuove Casa 500 e La Pista 500, ho detto: 'stiamo piantando i semi del nostro futuro'. Oggi, il completamente del team e' proprio uno di quei semi da cui prendera' vita il nostro futuro" ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT. (ITALPRESS). tvi/com 23-Set-21 16:51