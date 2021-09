F.1: Bonaccini “Presto decisione su Gp Imola appuntamento fisso”

Il Gran premio di Formula 1 potrebbe tornare a Imola anche nel 2022 e negli anni successivi. BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Gran premio di Formula 1 potrebbe tornare a Imola anche nel 2022 e negli anni successivi. La Regione Emilia-Romagna, infatti, inviato una proposta articolata al Governo perché "possa diventare un appuntamento fisso". Ne ha parlato il presidente Stefano Bonaccini, intervenendo all'inaugurazione in Assemblea legislativa regionale di "Azzurra", la mostra sulla storia della Nazionale di calcio con i cimeli del museo di Coverciano. "Speriamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni – ha detto Bonaccini – che quello che sembrava impossibile, cioè che dopo quattordici anni di assenza non sarebbe più tornato stabilmente, possa diventare un appuntamento fisso nel calendario". In questo modo l'Emilia-Romagna sarebbe "l'unica regione a ospitare un Gran Premio di Formula 1, un mondiale di Superbike e un mondiale di MotoGp. L'Emilia-Romagna, del resto, è la regione che porta il nome di una strada". Per Bonaccini un "traguardo che sarebbe storico e straordinario". (ITALPRESS). cin/fil/gm/red 23-Set-21 13:59