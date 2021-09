F.1: Hamilton “Verstappen? Impareremo dal passato”

Il pilota della Mercedes "Continueremo a correre lealmente" SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Verstappen? Quello che è importante è che continuiamo a correre duramente ma lealmente. Non ho dubbi che saremo entrambi professionali e impareremo dal passato. Non mi aspetto mai che un pilota si ritiri. Non è così che mi avvicino a una gara. Penso che alla fine dobbiamo essere tutti intelligenti, si tratta solo di assicurarsi di restare in pista per combattere nella curva successiva". Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1 tornando sull'incidente avvenuto a Monza con Max Verstappen. Per la prima volta in carriera, l'olandese della Red Bull vede da vicino il titolo mondiale: "So cosa vuol dire lottare per il primo campionato e anche tutto l'entusiasmo – continua Hamilton – Attraversi molte esperienze ed emozioni diverse durante quel periodo. Quindi, come ho detto, sono fiducioso che non avremo più incidenti durante l'anno". Infine sulla stagione della Mercedes: "Il tempo dirà se l'esperienza sarà un vantaggio. Lo spero – ha concluso Hamilton – Ovviamente è stato un anno incredibilmente difficile. Non è stata una avventura tranquilla in termini di prestazioni di squadra, con la macchina e tutto il resto". (ITALPRESS). spf/pal/red 23-Set-21 14:00