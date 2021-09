Basket: Nazionale. Sacchetti ct fino a conclusione degli Europei 2022

Il coach azzurro guiderà l'Italia nelle prime qualificazioni mondiali ROMA (ITALPRESS) – Meo Sacchetti sarà il commissario tecnico della Nazionale maschile fino alla conclusione dell'EuroBasket 2022. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fip riunitosi oggi a Roma. L'attuale ct, in carica dal settembre 2017, guiderà dunque gli Azzurri nelle prime finestre di qualificazione al Mondiale 2023 e all'Europeo della prossima estate nel girone organizzato dalla Fip a Milano e, in caso di qualificazione, alle fasi finali ospitate a Berlino. Insieme al ct, sono stati confermati per lo stesso periodo gli assistenti allenatori Lele Molin, Piero Bucchi e Paolo Galbiati, il preparatore fisico Matteo Panichi e l'intero staff sanitario. Roberto Brunamonti è stato invece nominato assistente del direttore generale Salvatore Trainotti con delega al Settore Squadre Nazionali femminili. (ITALPRESS). mc/com 24-Set-21 16:00