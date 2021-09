Svizzera: continuano le proteste contro il Green Pass – Video

Il Green Pass in Svizzera è stato esteso anche a bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre, eventi privati e, più in generale nei locali pubblici al chiuso. Già questo aveva suscitato opposizioni e proteste in varie località: un migliaio di persone aveva manifestato anche lunedì al grido di “libertà” a Delémont, nel Giura. Era proprio la paura delle numerose proteste che aveva bloccato inizialmente l’estensione del Green Pass, di seguito approvata ma sono proprio di questi giorni le immagini che raccontano le numerose proteste in Svizzera.

Le decisioni prese dal Consiglio federale suscitano il malcontento in varie città elvetiche, nel video infatti si vedono centinaia di persone scendere in piazza per protestare contro il Green Pass.

Video