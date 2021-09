Calcio: Eurorivali. Milan,Sergio Oliveira all’89°,Gil Vicente-Porto 1-2

La squadra di Conceiçao, avversaria dei rossoneri di Pioli in Champions, è seconda in campionato MILANO (ITALPRESS) – Sergio Oliveira segna all'89° e il Porto, avversario del Milan nel girone B di Champions League, ottiene la vittoria sul campo del Gil Vicente nel match valido per la settima giornata del massimo campionato portoghese. La squadra di Sergio Conceiçao si porta in vantaggio al 9° con Taremi, al 24° pareggiano i padroni di casa con Lino poi, soltanto al 44° della ripresa, arriva il gol di Sergio Oliveira che decide la partita e permette agli eurorivali dei rossoneri di portarsi a quota 17 punti, a -1 dalla capolista Benfica oggi impegnata sul campo del Guimaraes. (ITALPRESS). ari/red 25-Set-21 08:51