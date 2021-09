Calcio: Manutd. Solskjaer “CR7 può giocare anche a 40 anni”

"La cura dio se stesso e la mentalità sono la chiave del suo successo", dice il tecnico dei red devils MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non mi sorprenderebbe vederlo ancora in campo a 40 anni". Ole Gunnar Solskjaer conosce Cristiano Ronaldo da anni, è stato suo compagno di squadra e adesso è il suo allenatore ed è ovviamente felice di esserlo. Del resto l'impatto di CR7 sui red devils è stato fantastico con 4 gol in tre partite, ma anche questo non sosprende il tecnico norvegese del Manchester Unbited. "Il modo in cui si prende cura di se stesso è la chiave di tutto. Ha messo ogni grammo di energia e per diventare il giocatore che è. La sua mentalità è ancora perfetta, continua ad avere il desiderio di primeggiare. Sono sicuro che continuerà a giocare fino a quando le sue gambe o la sua testa non gli diranno che è finita, che hanno dato tutto", ha spiegato Solskjaer parlando dell'ex attaccante della Juve. (ITALPRESS). ari/red 25-Set-21 13:16