Calcio: Serie A. Inzaghi “Rigore Dimarco? Scelta mia, gara emozionante”

"Forse avremmo meritato qualcosa di più, senza nulla togliere all'Atalanta". MILANO (ITALPRESS) – "E' stata una partita molto emozionante, senz'altro la gente si sarà divertita, anche se rimane l'amaro in bocca. Forse avremmo meritato qualcosa di più, senza nulla togliere all'Atalanta. Il rigore sbagliato da Dimarco? La decisione è stata mia. In quel momento mi sembrava più fresco Federico, anche perché li aveva calciati sempre bene. Mi dispiace perché si sarebbe meritato il gol della vittoria a San Siro. Ha preso la traversa e ci dispiace". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. L'allenatore nerazzurro prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante i rimpianti: "Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato, ma nel secondo tempo si è vista un'ottima Inter contro una squadra forte – prosegue Inzaghi a DAZN – I giocatori in panchina sono entrati nel migliore dei modi, anche lo stesso Sanchez, e non può che far piacere a un allenatore. Anche Vecino e Dumfries sono subentrati bene, senza dimenticare nessuno. Abbiamo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni, soprattutto vedendo i ritmi di stasera. Barella? Ormai è da un paio d'anni che gioca a questi livelli. Non mi ha meravigliato, mi aspettavo un giocatore così". (ITALPRESS). spf/gm/red 25-Set-21 20:38