Calcio: Torino. Risentimento distrattivo al polpaccio per Pjaca

L'attaccante salterà la gara con il Venezia, lo staff medico spera di recuperarlo in tempo per il derby TORINO (ITALPRESS) – Ivan Juric dovrà rinunciare a Marko Pjaca nel match di lunedì in casa del Venezia. Il Torino, infatti, stamane ha reso noto che "gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali di Torino-Lazio. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio". La speranza dello staff medico granata è di recuperarlo per il derby con la Juventus del prossimo turno. (ITALPRESS). ari/com 25-Set-21 10:47