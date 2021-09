Calciomercato: Chelsea. Stampa, anche la Juve su Rudiger

L'ex Roma in trattativa per il rinnovo, ma nel mirino del Bayern e dei bianconeri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Per me questa sarà la decisione più importante della mia carriera, quindi mi prenderò il tempo necessario. Per il resto posso dire che personalmente non ho parlato con nessun altro club oltre al Chelsea". Queste parole pronunciate dal diretto interessato riassumono al meglio la situazione riguardante il futuro di Antonio Rudiger, 28enne difensore tedesco, in scadenza di contratto e nel mirino dei grandi club. I campioni d'Europa in carica non vogliono perderlo, ma si sono mossi tardi anche perchè a rilanciare l'ex Roma ci ha pensato Thomas Tuchel che ne ha fatto un pilastro del Chelsea che ha vinto la Champions. Secondo il Mirror sul giocatore, oltre al Bayern Monaco, c'è anche la Juventus, ovvero due club che in passato hanno chiuso grandi affari con i calciatori a parametro zero. Il tecnico dei bavaresi, Julian Nagelsmann, non ha nascosto la sua stima verso il difensore. "In genere non parlo dei giocatori di altre squadre, ma di Rudiger posso parlarne come tifoso, è un nazionale tedesco e con Tuchel, che è stato bravissimo a gestirlo, è cresciuto moltissimo". (ITALPRESS). ari/red 25-Set-21 10:49