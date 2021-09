Mihajlovic “Bologna ha identità precisa, può giocare senza di me”

Il tecnico rossoblù domani squalificato contro l'Empoli: "Miglioriamo" BOLOGNA (ITALPRESS) – Domani alle 15 il Bologna affronta l'Empoli al Castellani senza Sinisa Mihajlovic, squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata al 90' martedì scorso contro il Genoa. "Purtroppo sono abituati a giocare da soli – ride Mihajlovic alla vigilia del match di campionato – Hanno fatto praticamente un intero campionato senza di me e penso non ci saranno problemi. Colgo l'occasione per fare gli auguri al presidente che compie gli anni e la festa la passa qui con noi e non con la famiglia. Vogliamo fargli un bel regalo domani. Arbitro? Dopo l'espulsione la mia reazione era da tre mesi di carcere, ma prima io non ho offeso nessuno, ho solo chiesto come aveva fatto l'arbitro a non vedere fallo. Una volta preso il rosso io ho visto solo rosso. La mia reazione non è stata da buon esempio e da una giornata, ma hanno avuto la coscienza sporca. Quando vedo una ingiustizia mi si chiude la vena". Questo Bologna può comunque giocare senza la guida del mister: "Abbiamo una identità ben precisa, voi guardate ai risultati ma io come allenatore devo guardare ad altre cose. Abbiamo otto punti e se tutto fosse andato bene ne dovremmo avere 10. Sono due punti persi non per colpa nostra. Ho visto i giocatori com'erano dopo il Genoa e se metteranno domani in campo questa rabbia potremo giocare bene e vincere la partita. Abbiamo fatto male con l'Inter ma siamo stati bravi a reagire subito con il Genoa. La cosa importante è avere atteggiamento, intensità e concentrazione. La nostra fase difensiva era stata buona, abbiamo perso due palle in uscita ma in generale non abbiamo sofferto. Siamo in un momento in cui a ogni minimo errore subiamo gol, ma stiamo migliorando di volta in volta. I dati dopo la partita parlavamo chiaro. Dobbiamo continuare così cercando di ridurre gli errori". (ITALPRESS). mf/mc/red 25-Set-21 15:51