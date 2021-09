Mondiali2022: Brasile. Juventini Danilo e Alex Sandro tra i 25 di Tite

I due difensori bianconeri in elenco per le gare con Venezuela, Colombia e Uruguay RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Due "italiani" tra i 25 giocatori convocati dal commissario tecnico del Brasile, Tite, in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. La Seleçao affronterà il 7 ottobre il Venezuela a Caracas, il 10 la Colombia a Barranquilla e poi chiuderà il 14 a Manaus contro l'Uruguay. Il Brasile è in testa alla classifica delle qualificazioni sudamericane a punteggio pieno dopo 8 giornate. Tra i 25 convocati solo due i giocatori che militano in Serie A: si tratta dei difensori della Juventus Alex Sandro e Danilo. Questa la lista completa: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras). Difensori: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atletico Mineiro), Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica), Marquinhos (Psg), Thiago Silva (Chelsea). Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Edenilson (Internacional), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique Marsiglia), Lucas Paquetà (Lione). Attaccanti: Antony (Ajax), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds), Vinicius Junior (Real Madrid). (ITALPRESS). ari/red 25-Set-21 09:42