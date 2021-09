A rischio anche le qualifiche del Gran Premio di Russia in programma nel pomeriggio SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Cancellata la terza sessione di prove libere del GP di Russia. Tanta pioggia sul tracciato di Sochi e pista impraticabile, i piloti di Formula 1 non gireranno nelle FP3 del sabato mattina. A rischio anche le qualifiche del pomeriggio, che per il momento restano in programma alle 15 locali. Rinviata anche gara-1 del campionato di Formula 2. (ITALPRESS). spf/ari/red 25-Set-21 11:03