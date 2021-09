Allegri “Dybala e Morata out con Chelsea e Torino”

Allarme per il tecnico della Juve nonostante il successo sulla Samp TORINO (ITALPRESS) – "Diciamo che la fase difensiva la squadra l'ha fatta bene poi abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita e ci siamo fatti prendere a campo aperto. Può capitare. Bisognava fare prima dei gol e chiudere la partita. Abbiamo avuto l'occasione del 4-1 con Bentancur. Siamo contenti perché abbiamo conquistato la prima vittoria in casa, la seconda di seguito e ora ci prepariamo con serenità e tranquillità per la partita col Chelsea". Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-2 della Juventus contro la Sampdoria. Allarme attacco per la Juve che un solo colpo ha perso sia Dybala sia Morata: "Sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino – ha aggiunto l'allenatore livornese -. Poi ci sarà la sosta e speriamo di averli alla ripresa. Ora capita a noi e poi magari più avanti capiterà a qualcun altro, fa parte del gioco, bisogna essere bravi a giocare queste partite anche senza alcuni giocatori. Kulusevski alternativa a Dybala? Oggi ha fatto bene, direi che può giocare lì, può fare anche la mezzala, in una posizione un po' diversa e giocare meno spalle alla porta". Allegri ha poi spiegato il motivo degli innesti di Ramsey e Chiellini: "Ho inserito Ramsey perché Locatelli e Bentancur erano stanchi e avevo bisogno di un palleggiatore. Con Chiellini abbiamo cambiato la difesa". Sulla fase offensiva, poi, l'allenatore ha spiegato: "Oggi dopo 20 minuti dovevamo stare 3-0, ed è tutta un'altra partita. È un momento così che va superato. Ci saranno prestazioni diverse, anche la Juventus non può dominare per 90 minuti". Sulle prestazioni senza gol, invece, Allegri ha aggiunto: "Ormai le partite finiscono tutte con gol. Abbiamo subito gol al primo calcio d'angolo, dobbiamo stare più attenti. Noi marchiamo ad uomo, Alex Sandro ha perso la marcatura di Yoshida. In questo momento paghiamo queste situazioni a caro prezzo". E sulla possibilità della difesa a tre: "De Ligt non ha mai giocato a tre, ma ha le caratteristiche per farlo – ha concluso Allegri -. Non è una questione di difendere a tre, quattro o cinque, ma di costruzione. Dobbiamo stare più attenti e migliorare sugli angoli, fare i gol quando c'è da farli". (ITALPRESS). ma/pc/red 26-Set-21 15:21