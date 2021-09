Andreazzoli “Contento per i punti e la prestazione”

Il tecnico dell'Empoli è soddisfatto dopo il 4-2 al Bologna EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono contento per i punti e per quanto fatto. Dopo la partita di mercoledì riuscire ad esprimersi contro una squadra particolarmente forte e giocare in questa maniera, da' soddisfazione e ci aiuta nella crescita dei ragazzi. Le parole se non supportate dai fatti rimangono parole, ed invece dopo queste gare i giocatori crescono". Lo ha detto il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli commentando la sfida di campionato disputatasi quest'oggi allo stadio 'Castellani' di Empoli fra la squadra toscana ed il Bologna. "Quando con Pietro Accardi abbiamo deciso di fare la squadra abbiamo cercato giocatori di qualità e che potessero ruotare nei vari ruoli a centrocampo – ha aggiunto Andreazzoli -. C'è tanta voglia di migliorare e abilità, io con il mio staff cerchiamo di dare loro il piu' possibile perchè sono giovani ed hanno poca esperienza in serie A, la strada che abbiamo segnato è quella chiara ed in testa a tutti. Ogni tanto troviamo qualcosa che ci fa barcollare ma non dobbiamo preoccuparsi e seguire la nostra strada. Siamo l'Empoli che deve salvarsi ma anche costruire sui giovani come avvenuto in passato". "Oggi siamo stati bravi ad approcciare bene la gara, a resistere ad un Bologna che ha giocatori molto abili e poi soffrendo portare a casa un successo importantissimo". (ITALPRESS). lc/pc/red 26-Set-21 17:51