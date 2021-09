Champions, Il turco Cakir arbitrerà Milan-Atletico

Al romeno Kovács è stata affidata Shakhtar-Inter NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà Cüneyt Çakir l'arbitro della sfida tra Milan e Atletico Madrid, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/22, in proramma martedì 28 settembre alle ore 21:00. Il direttore di gara turco avrà come assistenti i connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. Il quarto uomo sarà invece Arda Kardesler. Assistenti VAR, Abdulkadir Bitigen e Mete Kalkavan. Sarà István Kovács l'arbitro della sfida tra Shakhtar Donetsk e Inter, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/22, in proramma martedì 28 settembre alle ore 18:45. Il direttore di gara romeno avrà come assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Il quarto uomo sarà invece Andrei Chivulete. Assistenti VAR, Marco Fritz e Ovidiu Hategan. (ITALPRESS). pc/red 26-Set-21 12:50