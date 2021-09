Equitazione, Italia campione negli Europei di Polo donne

"Conferma per l'Italia tra le piu' forti nazioni del continente" il commento del presidente della Fise Marco Di Paola. ROMA (ITALPRESS) – L'Italia si laurea campione d'Europa di polo femminile vincendo l'U.S. Polo Assn. FIP Ladies European Polo Championship, al Polo Club La Mimosa di Pogliano Milanese. Alla terza finale in tre edizioni dell'appuntamento continentale, la squadra italiana ha prevalso sull'Inghilterra per 6,5-6, grazie quindi al mezzo gol di handicap. Per l'Italia si tratta del secondo oro europeo dopo quello conquistato nella prima edizione a Chantilly nel 2017 (aveva invece ottenuto l'argento nel 2018 a Villa a Sesta, dove in finale era stata sconfitta dalla Germania). "Dopo aver ottenuto la scorsa settimana a Sotogrande in Spagna il titolo di Campione d'Europa di Polo l'Italia si e' laureata oggi a Pogliano Milanese Campione d'Europa anche per la categoria femminile, battendo le fortissime avversarie inglesi in una finale mozzafiato. Due successi a distanza di una settimana l'uno dall'altro che inorgogliscono tutto il mondo degli sport equestri e che confermano l'Italia tra le piu' forti nazioni del continente" il commento del presidente della Fise Marco Di Paola. "Due risultati che – ha aggiunto il numero uno della Federazione Italiana Sport Equestri – che danno la carica a tutti coloro che stanno lavorando per il riconoscimento del Polo come sport dei Giochi Olimpici invernali". (ITALPRESS). gm/red 26-Set-21 15:53